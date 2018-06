Ovečkin in druščina razveselili domače gledalce in povedli

Hokejisti Washington Capitals so po uvodnih dveh tekmah velikega finala pri Vegas Golden Knights prvič zaigrali prwd domačimi gledalci, zmagali s 3:1 in v seriji na štiri zmage povedli z 2:1. Tudi četrta tekma bo v Washingtonu.

Gledalci v Capital one Areni so na prvi zadetek čakali do začetka do druge tretjine, ko je udaril kapetan Aleksander Ovečkin.

V 34. minuti je na 2:0 zvišal junak srečanja Jevgenij Kuznetsov, za pestro nadaljevanje je v začetku zadnje tretjine poskrbel Tomas Nosek, ki je le uspel premagati razpoloženega domačega vratarja Bradena Holtbyja in znižal na 1:2.

Skoraj vse dvome o zmagovalcu je šest minut pred iztekom rednega dela razblinil Devante Smith-Pelly in kot tretji ugnal Marca-Andrea Fleuryja. Gostje iz Vegasa so v nadaljevanju poskušali ujeti priključek, a jim Holtbyja (zaustavil je 21 strelov od 22) ni uspelo več premagati. Washington se je pred 18.000 gledalci veselil zmage s 3:1 in v seriji povedel z 2:1 v zmagah.

Četrta tekma, na kateri Washington že lahko pride do zaključnega ploščka, bo v ponedeljek prav tako na njegovem ledu.

Liga NHL, finale, 3. tekma, 2. junij Washington Capitals : Vegas Golden Knights 3:1 /2:1/ Ovečkin, Kuznetsov, Smith-Pelly; Nosek



//razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage