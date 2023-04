Kopitarjevi lovijo stotico

V hokejski ligi NHL ni počitka za Anžeta Kopitarja in njegove soigralce iz moštva Los Angeles Kings. V nedeljo zjutraj po slovenskem času so s 3:1 zmagali v Seattlu, v noči na ponedeljek že gostujejo pri Canucks v Vancouvru. Z zmago bi kralji osvojili še stoto točko v sezoni in na lestvici spet prehiteli Edmonton, ki ima za zdaj točko več od kalifornijske ekipe.

LA Kings so v Seattlu prišli še do 44. zmage v sezoni in so zdaj z 98 točkami tretja ekipa zahodne konference in pacifiške divizije. Ponoči jih čaka tekma v Vancouvru, z že odpisanimi Canucks, dvanajstim moštvom zahoda, ki možnosti za uvrstitev v končnico nima več.

Moštvi sta se v tej sezoni pomerili dvakrat, Kralji so v Kanadi gostovali 19. novembra lani in tam izgubili z 1:4, 19. marca letos pa so se z Vancouvrom pomerili tudi na domačem ledu in izgubili po podaljšku z 2:3.

Liga NHL, 2. april

Lestvica

