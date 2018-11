Kopitar in druščina na derbiju začelja

Ponedeljek v ligi NHL prinaša devet srečanj. Še tretje gostovanje (Chicago so premagali po loteriji, pri Nashvillu so ostali praznih rok) pred vrnitvijo v Staples Center čaka Anžeta Kopitarja in soigralce Los Angeles Kings. Kralji bodo gostovali pri St. Louis Blues, ki mu v tej sezoni prav tako ne gre. Gostitelji so na lestvici le mesto pred zadnjimi Kalifornijci.