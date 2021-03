Kopitar in Kralji proti Vegasu. Je napočil čas za prvo zmago v sezoni?

Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem se bodo v noči na soboto na domačem ledu pomerili z Vegas Golden Knights, trenutno najboljšo ekipo zahodne skupine v hokejski ligi NHL. V tej sezoni so Kralji in Zlati vitezi igrali že dvakrat, obakrat so bili boljši hokejisti iz Las Vegasa.

LA Kings so na zadnjih petih tekmah trikrat izgubili in dvakrat zmagali, nazadnje v noči na četrtek, ko so bili s 4:1 boljši od St. Louis Blues. Z 12 zmagami in 16 porazi Kopitar in druščina zasedajo peto mesto v zahodni skupini, na vrhu te pa so Vegas Golden Knights z 20 zmagami in le sedmimi porazi. Golden Knights so v zadnjem času nanizali štiri zmage, v tej sezoni pa so dvakrat ugnali tudi LA Kings.

Te so v Nevadi gostili 6. in 7. februarja, na prvi tekmi zmagali s 5:2, na drugi pa s 4:3. Je napočil čas za prvo zmago Kraljev?

Liga NHL, 19. marec: 0:00, Montreal Canadiens - Vancouver Canucks 0:00, Toronto Maple Leafs - Calgary Flames 0:00, Washington Capitals - New York Rangers 2:00, San Jose Sharks - St. Louis Blues 3:00, Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights

Lestvice (št. zmag, porazi, po podaljšku/KS, dani/prejeti zadetki, točke) Skupina Honda West:

1. Vegas 20 6 1 90:61 41

2. Colorado 18 8 2 91:65 38

3. Minnesota 18 9 1 87:69 37

4. St Louis 14 10 5 89:96 33

5. Los Angeles 12 10 6 83:79 30

6. Arizona 12 13 5 72:91 29

7. San Jose 11 13 3 80:96 25

8. Anaheim 9 16 6 70:105 24 Skupina MassMutual East:

1. Washington 19 6 4 103:88 42

2. NY Islanders 19 8 4 90:71 42

3. Pittsburgh 18 11 1 96:85 37

4. Boston 16 8 4 77:66 36

5. Philadelphia 15 10 3 92:99 33

6. NY Rangers 12 12 4 85:76 28

7. New Jersey 10 13 4 68:86 24

8. Buffalo 6 19 4 61:101 16 Skupina Scotia North:

1. Toronto 19 9 2 102:79 40

2. Edmonton 20 13 0 112:95 40

3. Winnipeg 18 10 2 98:87 38

4. Montreal 13 8 8 93:80 34

5. Vancouver 15 16 2 92:104 32

6. Calgary 14 13 3 83:92 31

7. Ottawa 10 20 3 87:130 23 Skupina Discover Central:

1. Tampa Bay 21 6 2 106:69 44

2. Florida 19 6 4 100:83 42

3. Carolina 20 7 2 99:75 42

4. Chicago 14 12 5 94:102 33

5. Columbus 12 12 7 83:101 31

6. Nashville 13 16 1 73:98 27

7. Dallas 9 10 7 74:71 25

8. Detroit 10 17 4 71:101 24

Preberite še: