Kopitarjevi Kralji želijo popraviti vtis na domačem terenu

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so v zadnji tekmi v ligi NHL prekinili niz treh zaporednih porazov na domačem ledu, kjer se bodo v noči na nedeljo pomerili z ekipo St. Louis Blues. Ti so zadnjo tekmo s San Jose Sharks (1:5) visoko izgubili.

Los Angeles je po zadnji zmagi napredoval na četrto mesto zahodne konference, doslej pa zbral 21 točk. Pred njim so Vegas Golden Knights s 27, Vancouver Canucks s 25 ter Dallas Stars s 23 točkami. Kopitarjevi kralji so v svoji dvorani prekinili niz treh zaporednih porazov, v dosedanjem poteku sezone so vključno z drugo zmago zbrali vsega sedem točk na osmih domačih dvobojih. Bolje jim gre na tujem, kjer so doslej dobili vseh sedem obračunov.

Slovenski as je v tej sezoni dosegel osem golov, skupno pa na 15 tekmah 15 točk.

