Boston proti eni od redkih ekip, s katerimi so se namučili

Najboljša ekipa sezone lige NHL Boston Bruins gostuje pri New York Islandersih. Na 43 tekmah so zmagali 34-krat. Nazadnje so premagali Philadelphia Flyers s 6:0. A Islanders (23 zmag) so jim to sezono že povzročali sive lase, saj se je prva medsebojna tekma v prid Bruinsov končala šele po streljanju kazenskih strelov (4:3).