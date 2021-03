Kopitar in Kralji vendarle prispeli v St. Louis

Anže Kopitar je St. Louisu nazadnje zabil dva gola in prispeval podajo, LA kings pa so zmagali po podaljšku s 4:3.

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings se bodo ponoči v ligi HL vendarle pomerili s St. Louis Blues, s katerimi bi morali palice prekrižati že v noči na torek, a so zaradi snežnega meteža obtičali v Denverju v Coloradu. Z nekaj zamude se bodo Kalifornijci v noči na četrtek še sedmič v tej sezoni spopadli s St. Louisom.

Razmerje v zmagah med trenutno četrto in peto ekipo zahodne skupine je v tej sezoni na strani Los Angelesa. Prvo tekmo konec letošnjega januarja so sicer s 4:2 dobili Blues, nato je LA odgovoril s tremi zaporednimi zmagami (6:3, 3:0 in 2:1), zadnji dve tekmi teh moštev pa sta se končali šele po podaljšku. 6. marca so bili s 3:2 uspešnejši Blues, nazadnje, 7. marca pa Kings s 4:3. Na tej tekmi je zablestel Kopitar, ki je dosegel dva gola in pri tretjem prispeval podajo.

Liga NHL, 17. marec: 0:00, Ottawa Senators - Vancouver Canucks 0:30, New York Rangers - Philadelphia Flyers 2:00, Winnipeg Jets - Montreal Canadiens 3:00, Calgary Flames - Edmonton Oilers 3:00, Los Angeles Kings - St. Louis Blues 3:00, Vegas Golden Knights - San Jose Sharks

Lestvice (št. zmag, porazi, po podaljšku/KS, dani/prejeti zadetki, točke) Skupina Honda West:

1. Vegas 19 6 1 85:57 39

2. Minnesota 18 8 1 86:64 37

3. Colorado 17 8 2 86:64 36

4. St Louis 14 9 5 88:92 33

5. Los Angeles 11 10 6 79:78 28

6. Arizona 12 13 4 70:88 28

7. San Jose 11 12 3 76:91 25

8. Anaheim 8 16 6 67:103 22 Skupina MassMutual East:

1. Washington 19 6 4 103:88 42

2. NY Islanders 19 7 4 87:67 42

3. Pittsburgh 18 10 1 94:82 37

4. Boston 15 8 4 73:65 34

5. Philadelphia 14 9 3 88:87 31

6. NY Rangers 11 12 4 76:76 26

7. New Jersey 9 13 4 65:84 22

8. Buffalo 6 18 4 60:97 16 Skupina Scotia North:

1. Toronto 19 9 2 102:79 40

2. Winnipeg 17 9 2 93:82 36

3. Edmonton 18 13 0 103:91 36

4. Montreal 13 8 7 90:76 33

5. Calgary 14 12 3 80:85 31

6. Vancouver 14 16 2 89:102 30

7. Ottawa 10 20 2 85:127 22 Skupina Discover Central:

1. Tampa Bay 20 6 2 102:67 42

2. Florida 19 5 4 99:81 42

3. Carolina 20 7 1 97:72 41

4. Chicago 14 11 5 92:98 33

5. Columbus 11 12 7 80:99 29

6. Dallas 9 9 7 72:68 25

7. Nashville 12 16 1 71:97 25

8. Detroit 9 17 4 68:99 22

