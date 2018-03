V živo: začetek kraljev kot iz nočnih mor

Liga NHL, 17. marec

Hokejisti LA Kings gostijo New Jersey Devils. Anže Kopitar, ki je z 80 točkami (29 zadetkov, 51 podaj) trenutno osmi najučinkovitejši igralec lige NHL, bi v primeru točke proti hudičem izenačil osebni rekord iz sezone 2009/10, ko je dosegel 81 točk. Če to točko doseže s podajo bi pomenil tudi njegov najboljši dosežek v podajah. Do zdaj je v sezoni 2011/12 zbral 51 podaj, ki ga je v tej sezoni izenačil že na tekmi proti Detroitu.

Kralji so tekmo proti hudičem bolje odprli in več poskušali, a z 1:0 so vseeno povedli gostje. V polno je z igralcem manj meril Avstrijec Michael Grabner. Pet minut kasneje se je mreža Kraljev spet zatresla. New Jersey je v še izdatnejše vodstvo popeljal Švicar Nico Hischier.