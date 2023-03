Kopitar in Kralji lovijo 40. zmago v sezoni

Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings se bodo v noči na petek po slovenskem času na domačem ledu v dvorani Crypto.com pomerili s Columbus Blue Jackets. Kralji so na 68 tekmah te sezone lige NHL zbrali 39 zmag in doživeli 29 porazov, z 87 točkami pa so trenutno tretja ekipa zahodne konference.

LA Kings z odličnimi igrami ohranjajo visoko mesto na lestvici zahodne konference kot tudi v pacifiški diviziji, v kateri zaostajajo le za Vegas Golden Knights, trenutno najboljšim moštvom Zahoda. Anže Kopitar in druščina so na dobri poti, da si zagotovijo neposredno uvrstitev v končnico, a je do konca rednega dela tekmovanja še 14 tekem, razlike na lestvici pa so majhne. Osmi Winnipeg denimo ima le 11 točk zaostanka za vodilnim Vegasom. Do konca rednega dela sezone bo tako štela vsaka točka.

Kralji imajo lepo priložnost, da povečajo svoj točkovni izplen, saj gostijo najslabšo ekipo lige Columbus Blue Jackets. Ta je povsem na dnu vzhodne konference, je pa nazadnje po podaljšku premagala San Jose, najslabšo ekipo Zahoda. LA Kings so nazadnje s 5:2 premagali New York Islanders.

Liga NHL, 16. marec:

Lestvica:

Preberite še: