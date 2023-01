Zgoščeno pri vrhu zahodne konference, tudi Kopitar in Kralji so tam

Pri vrhu lestvice zahodne konference hokejske lige NHL je prava gneča, prvo in četrto ekipo ločita vsega dve točki, obe pa bosta na delu v noči na nedeljo. Gre namreč za moštvi Vegas Golden Knights in Los Angeles Kings našega asa Anžeta Kopitarja. Povsem na vrh se lahko spet prebijejo tudi Dallas Stars.

Los Angeles Kings in njihov kapetan Anže Kopitar se bodo v nedeljo zjutraj po slovenskem času na domačem ledu pomerili z New Jersey Devils. To bo prvi spopad teh dveh ekip v tej sezoni, v lanski pa so dvakrat tesno zmagali Kralji. LA bi si zmago priboril še 58. točko v sezoni, s čimer bi na lestvici spet prehitel Winnipeg Jets, morda tudi Dallas, ki ga danes čaka obračun s Calgaryjem, ter ujel vodilni Vegas. Če ta izgubil obračun z neugodnimi Edmonton Oilers, seveda.

Kraljem gre v tej sezoni odlično, po 45 tekmah so pri 25 zmagah in 20 porazih, dobili so zadnje tri obračune in lahko zmagoviti niz podaljšajo na štiri tekme. Naslednja tekma jih čaka šele v petek, 20. januarja, ko bodo v Los Angelesu gostili Dallas Stars.

