Torek v ligi NHL prinaša pester spored. Med 28 moštvi bodo na delu tudi Anže Kopitar in soigralci Los Angeles Kings, ki v tej sezoni ne bodo mogli več računati na enega ključnih stebrov obrambe Drewa Doughtyja. Kanadčan je že prestal operacijo zapestja, zdaj pa ga čaka okrevanje. V tekmovalni ritem se bo vrnil v prihodnji sezoni je na spletni strani potrdil kalifornijski klub. Tega zvečer čaka pomembno gostovanje v Chicagu. Kralji bodo poskušali prekiniti niz treh porazov in zadržati vsaj dve točki prednosti pred najbližjim zasledovalcem Vegasom.

Sezona je za branilca Los Angeles Kings Drewa Doughtyja, ki se je poškodoval 7. marca na tekmi z Bostonom in od takrat izpustil 16 tekem, tudi uradno končana. Kanadčan je v ponedeljek prestal operacijo zapestja, pred njim je okrevanje, v klubu pričakujejo, da bo Doughty nared za trening kamp pred prihodnjo sezono.

Defenseman Drew Doughty underwent successful wrist surgery today & will not return this season.



He is expected to make a full recovery for next season. pic.twitter.com/vNtgSZ1fS9 — LA Kings (@LAKings) April 11, 2022

Kralji bijejo hudo bitko za končnico, v kateri so zadnjič igrali v sezoni 2017/18. Anže Kopitar in soigralci zasedajo tretje mesto pacifiške divizije, ki trenutno kot zadnje zagotavlja izločilne boje. Dve točki za njimi in s tekmo manj je tik za njimi Vegas Golden Knights.

Liga NHL, 12. april Boston Bruins - St. Louis Blues

Florida Panthers - Anaheim Ducks

New York Rangers - Carolina Hurricanes

Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres

Washington Capitals - Philadelphia Flyers

Detroit Red Wings - Ottawa Senators

New York Islanders - Pittsburgh Penguins

Minnesota Wild - Edmonton Oilers

Nashville Predators - San Jose Sharks

Chicago Blackhawks - Los Angeles Kings

Calgary Flames - Seattle Kraken

Dallas Stars - Tampa Bay Lightning

Arizona Coyotes - New Jersey Devils

Vancouver Canucks - Vegas Golden Knights

