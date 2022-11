Kopitar in Kralji za poravnavo dolga

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings se bodo v noči na petek na domačem ledu spopadli s Chicago Blackhawks, moštvom, ki je Kraljem v tej sezoni lige NHL zadalo enega od sedmih porazov. Hokejisti iz mesta angelov sicer lovijo še tretjo zaporedno zmago, deveto v sezoni. Blackhawks so letos manj prepričljivi, na računu imajo le pet zmag in sedem porazov.

Kopitar in Kralji imajo ponoči po našem času tudi priložnost, da Chicagu vrnejo za poraz iz 4. novembra, ko so jih Blackhawks na domačem ledu premagali z 2:1 v podaljšku. Odtlej so Kopitarjevi nanizali dve tesni zmagi, s 5:4 so bili boljši od Floride in nazadnje z 1:0 od Minnesote. Chicago pa je od zadnje tekme z LA-jem izgubil v Winnipegu z 0:4.

LA Kings so na lestvici zahodne konference trenutno na petem mestu, povsem na vrhu pa so Vegas Golden Knights, ki jim gre letos odlično. Na 14 tekmah so izgubili le dvakrat in so s 24 točkami trenutno najboljša ekipa lige. Ponoči bodo poskušali v Buffalu niz zmag podaljšati na devet tekem.

Drugi najdaljši zmagoviti niz pa negujejo New Jersey Devils, ki so zdaj pri sedmih zaporednih zmagah. Osmo bodo poskušali zabeležiti proti Ottawi. Hudiči so drugi na lestvici vzhoda, dve točki za Boston Bruins, ki jih nocoj čaka spopad s Calgaryjem.

Liga NHL, 10. november: 1:00, Boston Bruins – Calgary Flames

1:00, Buffalo Sabres – Vegas Golden Knights

1:00, Carolina Hurricanes – Edmonton Oilers

1:00, Columbus Blue Jackets – Philadelphia Flyers

1:00, Detroit Red Wings – New York Rangers

1:00, New Jersey Devils – Ottawa Senators

1:30, New York Islanders – Arizona Coyotes

2:00, St. Louis Blues – San Jose Sharks

3:00, Colorado Avalanche – Nashville Predators

4:30, Los Angeles Kings – Chicago Blackhawks

Lestvica:

Preberite še: