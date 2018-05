Napeto do konca, sloviti pevec "šel na roko" hokejskim zvezdnikom

Liga NHL, konferenčni polfinale, 10. maj

V noči na petek bo znan še zadnji, četrti udeleženec konferenčnega finala v ligi NHL. V odločilni, sedmi tekmi konferenčnega polfinala se bosta na zahodu pomerila Nashville in Winnipeg. Po šestem dvoboju sta si privoščila nekoliko daljši počitek od načrtovanega. To jima je (ne)hote omogočil glasbeni zvezdnik Justin Timberlake.

V ligi NHL so znani že trije udeleženci konferenčnega finala. Na vzhodu se bosta za mesto v velikem finalu, kjer se bo podeljeval Stanleyjev pokal, potegovala Tampa Bay in Washington, na zahodu pa novinec Vegas še ni dočakal tekmeca, saj se je konferenčni polfinale med Nashvillom in Winnipegom prelevil v razburljivo dramo. Po šestih srečanjih je rezultat v zmagah izenačen (3:3), tako da bo o zadnjem potniku v konferenčni finala odločala sedma tekma.

Brez popravnega izpita

Bo Nashville izkoristil prednost domačega ledu? Foto: Getty Images Prednosti domačega ledu in občinstva bo deležen Nashville. Prestolnica glasbe bi morala težko pričakovani spektakel na ledu, na katerem si Nashville in Winnipeg ne moreta več privoščiti popravnega izpita, gostiti že prej, a je za dodaten počitek poskrbel Justin Timberlake. Sloviti ameriški pop pevec se je v dvorani Bridgestone Arena ustavil v sredo, kjer je imel koncert v sklopi turneje Man of the woods.

Tako je kluboma, ki sta v rednem delu lige NHL osvojila največ točk, pripadel dodaten dan za počitek in obnovitev moči pred srečanjem, na katerega nestrpno čakajo vsi ljubitelji najhitrejše ekipne igre na svetu. To bo dvoboj za biti ali ne biti.

Pri gostiteljih je vprašljiv nastop Mika Fisherja, ki se je poškodoval na šesti tekmi. Vrača se Finec Miikka Salomaki, pri Winnipegu pa Kanadčan Mathieu Perreault.

Winnipeg nima veliko izkušenj z igranjem odločilne sedme tekme v izločilnem delu lige NHL. Foto: Reuters

Več izkušenj z igranjem odločilnih, sedmih tekem v seriji imajo hokejisti Nashvilla. Lani so se uvrstili v finale lige NHL, a jim v končnici ni bilo treba nikoli odigrati sedme tekme. So pa pred tem posebno draž sedme tekme na lastni koži občutili 45-krat. Pri Winnipegu primanjkuje hokejistov, ki bi se ponašali s podobnimi izkušnjami. Sedmo tekmo v seriji je odigralo le sedem igralcev, a nikoli v dresu Winnipega. Tako so hokejisti v moštvu Jets skupno odigrali sedmo tekmo le 12-krat.

Liga NHL, konferenčni polfinale, 10. maj: Zahodna konferenca:

Nashville Predators - Winnipeg Jets /3:3/



// razmerje v zmagah, igra se do štirih zmag