Bodo Kralji vendarle uspeli še drugič v sezoni premagati Morske pse?

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings imajo ponoči priložnost, da San Joseju vrnejo za nedavni poraz z 2:5. A statistika jim ne govori v prid, to bo namreč že osma tekma teh dveh ekip v tej sezoni lige NHL in doslej so se Kralji zmage veselili le enkrat samkrat.

LA Kings in San Jose Sharks so se v tej sezoni pomerili še sedemkrat in le 12. februarja letos so s 6:2 zmagali Anže Kopitar in druščina. Sharks so dobili preostalih šest tekem, nazadnje tri aprilske. Na lestvici zahodne skupine je LA na predzadnjem sedmem mestu, San Jose pa je šesti s štirimi točkami prednosti.

Liga NHL, 10. april: 1:00, Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings 1:00, Columbus Blue Jackets - Chicago Blackhawks 1:00, Montreal Canadiens - Winnipeg Jets 1:00, Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 2:00, Nashville Predators - Tampa Bay Lightning 2:00, St. Louis Blues - Minnesota Wild 4:00, Calgary Flames - Edmonton Oilers 4:30, San Jose Sharks - Los Angeles Kings Prestavljeno:

Calgary Flames - Vancouver Canucks

Lestvice (št. zmag, porazi, po podaljšku/KS, dani/prejeti zadetki, točke) Skupina Honda West:

1. Colorado 27 9 4 142:95 58

2. Vegas 26 11 2 127:92 54

3. Minnesota 24 13 2 117:106 50

4. Arizona 19 17 5 114:129 43

5. St Louis 18 16 6 116:126 42

6. San Jose 17 17 4 106:127 38

7. Los Angeles 15 17 6 104:110 36

8. Anaheim 12 22 7 92:133 31 Skupina MassMutual East:

1. Washington 26 11 4 138:125 56

2. NY Islanders 26 11 4 122:96 56

3. Pittsburgh 26 13 2 141:116 54

4. Boston 21 10 6 106:93 48

5. NY Rangers 19 16 5 131:109 43

6. Philadelphia 18 15 6 116:141 42

7. New Jersey 14 19 6 101:127 34

8. Buffalo 9 25 6 93:141 24 Skupina Scotia North:

1. Toronto 27 10 3 133:100 57

2. Edmonton 25 14 2 134:115 52

3. Winnipeg 24 13 3 129:109 51

4. Montreal 17 11 9 118:103 43

5. Vancouver 16 18 3 100:120 35

6. Calgary 16 21 3 103:124 35

7. Ottawa 13 24 4 107:153 30 Skupina Discover Central:

1. Carolina 27 9 3 128:94 57

2. Tampa Bay 27 11 2 138:101 56

3. Florida 26 11 4 132:111 56

4. Nashville 22 18 1 109:116 45

5. Chicago 18 18 5 114:129 41

6. Dallas 14 14 10 105:100 38

7. Columbus 15 19 8 106:137 38

8. Detroit 13 23 6 91:135 32

