Bejzbol prepušča mesto hokeju

Na jubilejni deseti novoletni Bridgestone zimski klasiki bosta ob 19. uri po srednjeevropskem času palice prekrižala Buffalo Sabres in New York Rangers. Obračun bo potekal na stadionu City Field v New Yorku, sicer domovanju moštva elitne bejzbolske lige MLB New York Mets.

City Field, na katerem domujejo igralci bejzbola New York Mets iz lige MLB, gosti jubilejno deseto novoletno zimsko klasiko. Foto: Reuters

Za oba NHL-ovca bo to druga novoletna zimska klasika. Buffalo je sodeloval na premieri leta 2008, ko je po kazenskih strelih izgubil z aktualnim prvakom Pittsburgh Penguins, Rangersi pa so novo leto odprli s tekmo na prostem leta 2012 in v Philadelphii tesno premagali domače letalce.

Tokrat je prizorišče tekme pod milim nebom newyorški City Field v Queensu, na katerem se najbolj domače počutijo igralci bejzbola moštva New York Mets. Na stadionu si je leta 2015 tekmo zvezd lige MLB ogledalo skoraj 45.200 gledalcev, kar je rekorden obisk.

Hokejisti New York Rangers bodo igrali kot gostje v modrih dresih. Foto: Reuters

Favoriti obračuna so legendarni veteran Henrik Lundqvist in soigralci New York Rangers, ki zasedajo sedmo mesto vzhodne konference. Igrali bodo kot gostujoče moštvo, a ne v beli barvi, sicer rezervirani za goste. Kot domače moštvo se bodo na City Fieldu v belem predstavili člani Buffala, najskromnejše ekipe vzhoda, druge najslabše ekipe lige NHL.

Zimska klasika bo edini obračun dneva v najkakovostnejši hokejski ligi na svetu. Anže Kopitar bo s Kralji spet na delu v noči na sredo, ko bodo gostovali pri skromnem Edmontonu.