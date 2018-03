Veselje v knežjem mestu: Celjani prvi finalisti nove lige

Liga IHL, polfinale, prvi tekmi

Hokejisti HK ECE Celje so prvi finalisti novoustanovljene lige IHL. Na ponedeljkovi drugi polfinalni tekmi proti SKHL Crvena zvezda so z 2:1 strli srbsko moštvo in z 2:0 v zmagah napredovali v finale. Tam jim bo nasproti stal ali HK Triglav Kranj ali Medveščak II, ki imata za zdaj vsak po eno zmago. Odločitev o drugem finalistu bo padla v sredo.

Celjani (tretji po rednem delu) so že na uvodni polfinalni tekmi Crveno zvezdo (drugo po rednem delu) v gosteh premagali z zadetkom razlike. Tokrat so se razveselili tudi pred domačimi gledalci. Zadetka sta prispevala Rok Leber in Aljaž Ogrizek, med vratnicama pa je bil zanesljiv Urban Avsenik.

Člani vodilnega moštva rednega dela lige IHL HK Triglav Kranj so po sredini zmagi na prvi polfinalni tekmi nad drugo ekipo Medveščaka (5:1) v soboto lovili novo zmago in preboj v finale, a jim to ni uspelo. Pri Zagrebčanih, za katere je zaigral tudi Mark Čepon, ki sicer igra za Medveščak v ligi EBEL, so izgubili z 1:2. Moštva igrajo na dve zmagi, tako da bo o finalistu odločala tretja tekma.

Polfinale lige IHL, drugi tekmi Ponedeljek, 19. marec

HK ECE Celje : SKHL Crvena Zvezda 2:1 /2:0/

Leber 16., Ogrizek 19.; Hrušik 24. Sobota, 17. marec

Medveščak Zagreb II : HK Triglav Kranj 2:1 /1:1/

Mirić 3. (SH1), Čepon 13. (PP2); Zupan 31. (PP1)



//razmerje v zmagah, igrajo na dve zmagi

PP1/2-zadetek z igralcem več/dvema igralcema več

SH1-zadetek z igralcem manj