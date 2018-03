Triglavani izgubili, odločala bo tretja tekma

Liga IHL, polfinale, prvi tekmi

Člani vodilnega moštva rednega dela lige IHL HK Triglav Kranj so po sredini zmagi na prvi polfinalni tekmi nad drugo ekipo Medveščaka (5:1) v soboto lovili novo zmago in preboj v finale, a jim to ni uspelo. Pri Zagrebčanih, za katere je zaigral tudi Mark Čepon, ki sicer igra za Medveščak v ligi EBEL, so izgubili z 1:2. Moštva igrajo na dve zmagi, tako da bo o finalistu odločala tretja tekma.