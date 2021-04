Kranjčani prvaki lige IHL, tretjo tekmo dobili šele v podaljšku

Hokejisti moštva HK Triglav so prvaki lige IHL. Danes so po trdi tekmi v podaljšku s 6:5 strli HK Slavija Junior in se veselili naslova prvaka s 3:0 v zmagah. Na prvi tekmi finalne serije so zmagali s 4:2, na drugi s 5:3, danes pa je bilo še nekoliko tesneje, a je po 77 minutah tekme zmaga pripadla Kranjčanom.