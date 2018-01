Olimpija napolnila mrežo Maribora, Celjani uspešni na Bledu

Državno prvenstvo in liga IHL, 6. in 8. januar

Začeli so se izločili četrtfinalni dvoboji državnega prvenstva. Celjani so na prvi tekmi - igrajo po sistemu boljši iz dveh srečanj - s 3:0 premagali Bled, Olimpija je bila pričakovano premočna za Maribor (15:2), Triglav in Slavija pa še igrata.