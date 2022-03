Ponovitev lanskega finala, po katerem bo nekdo razočaran

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponovitvi lanskega finala se bosta za četrtfinalno vstopnico pomerila Celovec in Bolzano.

V ponovitvi lanskega finala se bosta za četrtfinalno vstopnico pomerila Celovec in Bolzano. Foto: HCB/Vanna Antonello

V ligi IceHL se začenjajo dodatne kvalifikacije za preostali četrtfinalni vstopnici. Zanju se bosta po sistemu na dve zmagi pomerila lanska finalista Celovec in Bolzano ter Znojmo in Gradec, ki se je v zadnjih dveh tednih spopadal z izbruhom covid-19 v ekipi, tako da je zadnjo tekmo odigral 22. februarja. Bolzano še nikoli, odkar se je v sezoni 2013/14 pridružil tekmovanju in takoj postal prvak, ni zgrešil končnice, Korošcem pa se je to zadnjič zgodilo prav leta 2014.

Po nedeljskem koncu rednega dela sezone IceHL si je prvih šest moštev (Salzburg, Beljak, Alba, Dunaj, Pustertal in HK SŽ Olimpija) tekmovanja že zagotovilo četrtfinale, tista na mestih med sedmim in desetim (Znojmo, Celovec, Bolzano in Gradec) pa se bodo ta teden pomerila za preostali dve prosti mesti v končnici.

Znojmo izbral Gradec, Celovec in Bolzano bosta obračunala med seboj

Znojmo si je kot sedma ekipa rednega dela izbral deseti Gradec, za katerega igra slovenski napadalec Ken Ograjenšek. Tako bomo v drugem paru videli ponovitev lanskega finala med Celovcem in Bolzanom. Korošci branijo naslov prvakov, njegov dres pa nosijo slovenski napadalec Rok Tičar, branilec Andrej Tavželj, v vlogi drugega vratarja je Val Usnik.

Celovec in Bolzano sta se v tej sezoni srečala trikrat. Dvakrat na Južnem Tirolskem, kjer je Bolzano zmagal z 1:0 in 3:2, ter enkrat na Koroškem, kjer je Celovec zmagal s 4:2. Celovec je končnico zadnjič zgrešil v sezoni 2013/14. Takrat je Bolzano že v premierni sezoni (v ligi EBEL) postal prvak in nikoli ni ostal brez končnice.

Tudi Znojmo in Gradec sta se srečala trikrat. Češko moštvo je slavilo dvakrat (9:3, 2:1), enkrat pa avstrijsko (4:2 po izvajanju kazenskih strelov).

Znojmo bitko za četrtfinale proti Gradcu, ki ga je v zadnjih dneh zdesetkal covid-19, začenja doma. Foto: Rostislav Pfeffer

Prvi trije bodo izbrali četrtfinalnega nasprotnika

Moštva igrajo na tri zmage. Prvi tekmi bosta danes, drugi v petek, morebitni tretji v nedeljo. Ko bosta znana zadnja četrtfinalista, bodo prve tri ekipe rednega dela (Salzburg, Beljak in Alba) izbrale svoje nasprotnike. Začetek četrtfinalne serije na štiri zmage je predviden 9. marca.