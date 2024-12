Olimpija na zahtevnem gostovanju, Horak zaradi smrti v družini odpotoval v domovino

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana serijo štirih gostovanj končujejo pri ekipi z vrha lestvice lige ICE, drugem Bolzanu. Ljubljančani so v petek gostovali v Beljaku, kjer so v zaključku tekme zakockali vodstvo s 5:3 in izgubili s 5:6. Olimpija je na Južno Tirolsko odpotovala brez prvega vratarja, Čeha Lukaša Horaka, ki je zaradi smrti v družini odpotoval v domovino. Zmaji, ki so na osmem mestu, bodo po današnjem dvoboju v petek in soboto doma odigrali dve tekmi (Pioneers Vorarlberg in Innsbruck).