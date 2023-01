Olimpija gosti zadnji Vorarlberg

Dobrodelni januar

Pri Olimpiji so se odzvali na prošnjo za pomoč in se odločili, da deset odstotkov izkupička od prodaje vstopnic v januarju namenijo v dober namen. Tokrat bodo izkupiček namenili mami samohranilki, ki ji je na območju Bohinja tik pred božičem pogorelo domovanje. Z dvema šoloobveznima otrokoma so zaradi požara ostali brez strehe nad glavo in velike večine stvari. Njihov dom potrebuje popolno prenovo, stroškov pa sami ne zmorejo nositi. Več o dobrodelni akciji.