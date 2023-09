Olimpija lovi prvo domačo zmago

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo ob 19.15 gostili Pioneers Vorarlberg, katerega član je slovenski napadalec Luka Maver, in poskušali doseči prvo domačo zmago nove sezone ICEHL. Do zdaj so izgubili obe domači srečanji (Innsbruck, Linz), zmagali pa na vseh treh gostovanjih, tako da so trenutno na petem mestu.