V živo: Šok terapija na tekmi, ki šteje dvojno?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK SŽ Olimpija igrajo pri tekmecu za mesta, ki po rednem delu prinašajo dodatne boje za končnico, Gradcu. Ta zaseda deseto mesto, od katerega Olimpijo loči devet točk, a ima na računu dve tekmi manj kot zasedba iz avstrijske Štajerske. Moštvo, ki sta ga od igralcev ta tedne zapustila kanadski branilec Carl Neill in napadalec Marc-Olivier Vallerand, prvič vodil novi trener, Finec Annti Karhula, debitiral pa bo tudi novi napadalec, 19-letni Luka Vodlan. Bodo Ljubljančani prekinili črno serijo in po šestih zaporednih porazih v ICEHL zmagali?

Za Ljubljančani je turbulentno obdobje. Decembra in januarja so se porazi nabirali, 14 jih je bilo na zadnjih 16 tekmah lige ICEHL, ekipa je drsela proti dnu lestvice, Mitja Šivic jo je poskušal dvigniti, a v začetku tedna "ocenil, da je trenutno moj odhod z mesta glavnega trenerja najboljši način za ekipo, da naniza boljše rezultate", in se poslovil od trenerske taktirke.

Ekipo je v torek zapustil branilec Carl Neill, ki bo sezono končal med nemško elito, v petek pa še napadalec Marc-Olivier Vallerand, ki se vrača v Veliko Britanijo.

Karhula bo debitiral v Gradcu

Zmaje je na torkovi tekmi vodil dozdajšnji pomočnik Matic Kralj, danes pa jih bo prvič vodil novi trener Antti Karhula, ki je v četrtek prispel v Ljubljano. Prvič bo na tekmi ICEHL nastopil 19-letni slovenski napadalec Luka Vodlan, ki se je preselil k Olimpiji.

Antti Karhula bo zvečer debitiral v vlogi trenerja Olimpije. Foto: Domen Jančič/HK SŽ Olimpija

Olimpija je v torek z 1:5 izgubila s prvakom Salzburgom, danes pa jo čaka pomembno gostovanje, na katerem bodo točke štele "dvojno". V Gradcu, kjer že več sezon igra slovenski napadalec Ken Ograjenšek, se bo namreč pomerila z neposrednim tekmecem za mesta (od 7. do 10.), ki po rednem delu zagotavljajo dodatne boje za končnico. Graški panterji trenutno zasedajo prav 10. mesto, od katerega so Ljubljančani oddaljeni devet točk, imajo pa na računu dve tekmi manj od gostiteljev.

Ekipi sta se v tej sezoni srečali dvakrat, obakrat je zmagala Olimpija. Oktobra na gostovanju po izvajanju kazenskih strelov, novembra pa doma s 5:2.

V nedeljo prihaja Innsbruck

Zmaji bodo po večernem gostovanju v nedeljo igrali doma, v Tivoliju bo gostovalo moštvo z vrha lestvice Innsbruck. Ta bo danes v derbiju kroga gostil vodilni Bolzano. Salzburžani gostijo zadnji Vorarlberg Pioneers, Beljačani pa Asiago, ki na Koroško prihaja s popotnico štirih zaporednih zmag, po katerih lažje diha. Celovec bo pričakal Dunaj.

Liga ICEHL, 27. januar

Lestvica:

Preberite še: