Olimpija v pričakovanju tekmeca, za katerega še ni našla recepta

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo ob 19.45 gostili Innsbruck, s katerim so se v tej sezoni srečali dvakrat in obakrat izgubili (enkrat po podaljšku). To bo zadnja domača ICEHL tekma zmajev za kar nekaj časa, saj bodo točke v tem tekmovanju v Tivoliju spet lovili šele 30. decembra.

Redni del lige IceHL se preveša v drugo polovico, na prvem mestu je še vedno novinec v tekmovanju, ljubljanski HK SŽ Olimpija. Ljubljančani v 24. obračun tekmovanja vstopajo spodbujeni z veliko zmago pri prvaku Celovcu in upajo, da bodo našli recept za Innsbruck, s katerim so palice prekrižali dvakrat in obakrat izgubili. V 1. krogu so se z gostovanja na Tirolskem vrnili s porazom 3:4, v začetku oktobra pa so z istim rezultatom, a po podaljšku, klonili doma. Ekipi sta eno tekmo odigrali tudi v pripravljalnem obdobju, Innsbruck je takrat zmagal 4:0.

"Innsbruck je zelo hitra, močna ekipa na bandah. So požrtvovalni, garači, njihova tranzicija je telo hitra. Na to bomo morali biti dobro pripravljeni. Morali bomo taki, kot znamo biti. Dobro moramo biti pripravljeni za igro z igralcem več in manj, saj se zna tam delati razlika. Že od začetka bomo morali biti pravi. Po dveh porazih proti njim si želimo polnega izplena," pravi trener zeleno-belih Mitja Šivic, ki znova ne bo mogel računati na vse moči.

Na zadnjih tekmah so manjkali vratar Paavo Hölsä, branilci Joona Erving, Miha Logar in Tine Klofutar ter izkušeni napadalec Aleš Mušič.

Innsbruck je zaradi težav s covid-19 odigral nekaj manj tekem, 21, in je trenutno peti.

Koroški derbi

Drugi Red Bull Salzburg pričakuje Znojmo, Fehervar bo gostil Gradec, pestro bo v Beljaku, kjer se obeta koroški derbi, Dunajčani odhajajo k Bolzanu, Dornbirn pa gosti Pustertal.

Niz ljubljanskih gostovanj

Olimpija bo po večerni tekmi spet v tekmovalni akciji v nedeljo, ko bo serijo petih IceHL gostovanj odprla na Madžarskem. Naslednje domače srečanje sledi šele 30. decembra, ko bo v Ljubljani gostoval Celovec.

Liga ICEHL, 26. krog Petek, 10.december

19.45 HK SŽ Olimpija - Innsbruck

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) - Graz 99ers (Ken Ograjenšek)

Red Bull Salzburg (Aljaž Predan) - Znojmo

VSV Beljak - KAC Celovec (Rok Tičar, Andrej Tavželj)

Bolzano - Vienna Capitals

Dornbirn - Val Pusteria