Po pestrem reprezentančnem tednu zvečer začetek napornih klubskih dni

Po reprezentančnem tednu, ki ga je slovenska članska reprezentanca deloma preživela na turnirju v Budimpešti, je znova čas za klubsko udejstvovanje. Hokejisti HK SŽ Olimpije − velik del jih je zadnje dni igralo v članski izbrani vrsti in tudi v reprezentanci do 20 let − bodo ob 19.15 gostili prvo od treh domačih tekem v petih dneh. Določeni varovanci Mitje Šivica bodo tako v dobrem tednu odigrali šest tekem (vključno z reprezentančnimi).

"Čaka nas zahtevna naloga, za večino fantov je bil zelo težek teden, saj so odigrali tri tekme v treh dneh. Fizično jim je to pustilo neke posledice, a treba se bo zbrati in vso energijo, ki je preostala, vnesti v tekmo. Zelo težka naloga, ki pa se je veselimo," je v klubski izjavi dejal trener Mitja Šivic.

Ekipi sta se pred dvema tednoma udarili v Italiji, s 5:3 so zmagali gostitelji. Foto: Serena Fantini / Asiago Hockey

Njegovo moštvo bo zvečer palice prekrižalo s klubom, s katerim se je pogosto srečevalo v Alpski ligi, v finalu katere so ga Ljubljančani v sezoni 2020/21 tudi premagali. To bo drugi obračun Ljubljančanov z Asiagom v sezoni. Ekipi sta se srečali pred dvema tednoma, ko so v Italiji s 5:3 slavili gostitelji.

"Pred tedni smo plačali veliko ceno zaradi svoje nediscipline. Proti njim ne smemo več izgubljati ploščkov v nevarnih conah, saj so v protinapadih in polprotinapadih izredno nevarni. Po drugi strani pa niso v obrambi tako zelo agresivni. Zgostili bodo prostor pred golom, tako da bo treba čim več ploščkov spraviti proti golu in iskati odbitke," je še dodal Šivic.

Olimpija bo po večerni tekmi v petek gostila Gradec, v soboto pa še Innsbruck.

Beljak, za katerega igra Robert Sabolič, se bo doma pomeril z vodilnim Bolzanom. Foto: Guliverimage

Slovenca v Beljaku pričakujeta vodilne

Celovčani bodo gostili Gradec, ki tokrat še ne bo mogel računati na rekonvalescenta Kena Ograjenška, a naj bi ta prvo tekmo sezone odigral kmalu. Drugo koroško moštvo s slovenskim pridihom v napadu čaka zahtevna domača tekma, v Beljak prihaja vodilni Bolzano.

Innsbruck bo četrto zaporedno zmago lovil proti novincu s Predarlskega, Dunajčani pa pričakujejo aktualne podprvake iz Szekesfehervarja.

Liga ICEHL, 19. krog 19.15 HK SŽ Olimpija - Asiago

EC KAC (Rok Tičar, Luka Gomboc, Val Usnik) - Graz 99ers (Ken Ograjenšek)

VSV Beljak (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič) - Bolzano

Innsbruck - Pioneers Vorarlberg (Luka Maver)

Vienna Capitals - Fehervar AV19 (Anže Kuralt) - zaostala tekma 13. kroga