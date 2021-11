Po tednu dni tekmovalnega premora, v katerem je bila v ospredju reprezentanca, se moštva v ligi IceHL vračajo v lov za točke. Vodilni HK SŽ Olimpija, ki je pred premorom dvakrat izgubil, gostuje na Češkem. Orle iz Znojma, ki so pred slabima dvema tednoma doma Olimpijo premagali po podaljšku, bo proti zmajem prvič vodil kanadski strateg Glen Hanlon. Novega trenerja ima tudi Pustertal, in sicer Raimo Helminena. Nič pa ne bo s prihodom Raima Summanena v Linz, ki še vedno išče novo trenersko moč.

Po dobrem tednu tekmovalnega premora je čas za 18. krog lige IceHL, nekatere ekipe so ga zaradi obveznosti v ligi prvakov že odigrale, tako da torek prinaša le tri obračune.

Na delu bo tudi vodilna ljubljanska Olimpija, ki se je na premor odpravila z dvema porazoma. Enega ji je zadal prav večerni tekmec Znojmo. Ljubljančani so pred slabima dvema tednoma v Znojmu v začetku 57. minute vodili s 3:2, nato so gostitelji izsilili podaljšek, v tem pa dosegli zmago. Tudi na prvi medsebojni tekmi v Tivoliju je bilo na koncu tesno, čeprav so zeleno-beli v zadnjo tretjino vstopili z vodstvom s 5:1. Čehi so takrat v dobrih treh minutah trikrat zadeli, se približali na 5:4, nato pa izenačenje lovili brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a je Nik Simšič zadel v prazen gol in postavil končnih 6:4.

Hanlonov debi

Čehi so z osmimi zmagami in prav toliko porazi trenutno deveti. Med premorom so poskrbeli za trenersko menjavo, glavne trenerske vajeti je prevzel izkušeni Kanadčan Glen Hanlon, ki bo ekipo danes prvič vodil na tekmi IceHL.

Glen Hanlon bo proti zmajem prvič vodil Znojmo. Foto: Guliverimage

"Znojmo ima ogromno kakovosti, hitrosti, imajo štiri, pet res dobrih napadalcev. Njihovi branilci se bolj ali manj vseskozi priključujejo napadu, videti je, kot da igrajo s štirimi napadalci in enim branilcem. Tu je še njihova dvorana, navijači so fantastični, pa tudi novi trener, s katerim so verjetno dobili dodaten zagon. Pričakujem, da bodo z njim malo bolj strukturirani in malo bolj osredotočeni na obrambo. Nam bo šest, sedme ur vožnje z avtobusom vzelo malo energije, a pričakujem, da bomo pravi, da bomo imeli to energijo, željo, sistem, ki ga imamo. Na Češko gremo po točke," pred večernim srečanjem pravi trener Olimpije Mitja Šivic.

Ta na zadnji tekmi ni mogel računati na Miho Zajca, ki se je poškodoval na gostovanju v Znojmu, Tineta Klofutarja, dlje časa okrevajočega Anžeta Ropreta, ki bi se lahko vrnil konec meseca, prav na zadnji tekmi pa se je poškodoval še finski branilec Joona Erving, ki je nesrečno priletel v ogrado.

Linz želel Summanena, a ...

Po nove točke se odpravljajo tudi najbližji zasledovalci vodilnega novinca, hokejisti iz Szekesfehervarja, ki imajo na računu tekmo več in točko manj. Moštvo slovenskega kapetana Anžeta Kuralta - na nedavni reprezentančni akciji Slovenci niso pustili dobrega vtisa - gosti Linz slovenskega branilca Blaža Gregorca. Linška črna krila po skromnem začetku, trenutno so predzadnja, iščejo novega trenerja.

Na vrhu seznama želja se je znašel Raimo Summanen, ki je v drugem delu lanske sezone vodil Olimpijo. Finec naj bi bil v zadnjih dneh tudi v Linzu, a kot je za Kronen Zeitung pojasnil direktor Gregor Baumgartner, "določeni dejavniki niso bili ustrezni", tako da dogovora s klubom po pisanju Kronen Zeitunga ne bo.

Raimo Summanen, ki je v drugem delu lanske sezone treniral Olimpijo, je bil na vrhu trenerskih želja Linza, a dogovora naj ne bi sklenili. Foto: Vid Ponikvar

Trenerske vajeti Pustertala prevzel Finec, vse več članov Bratislave z novim klubom

Na Predarlskem bo zadnji Pustertal, ki ima prav tako novega trenerja, to je Finec Raimo Helminen, gostil Gradec, ki bo poskušal zmagati tretjič zapored.

Vse več hokejistov moštva iClinic Bratislava Capitals, ki je po tragediji napovedalo predčasen konec sezone, ima nove klube. Uradnega odgovora vodstva lige IceHL na prošnjo slovaškega kluba, da predčasno konča sezono in se vrne v prihodnji, še ni.

Liga ICEHL, 18. krog Torek, 16. november

18.30 Orli Znojmo – HK SŽ Olimpija

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) – Steinbach Black Wings Linz (Blaž Gregorc)

Pustertal – Graz 99ers (Ken Ograjenšek)