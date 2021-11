Olimpija pred premorom gosti derbi, dve tekmi že danes

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnji krog IceHL pred reprezentančnim premorom začenjajo v Gradcu in v Linzu. Graški panterji, ki so v petek visoko odpravili Bolzano, gostijo Dornbirn, linška črna krila pa Pustertal. Preostale tekme bodo v nedeljo, izjema je srečanje med Bratislavo in Znojmom, ki je zaradi tragedije v slovaškem klubu prestavljeno. Olimpija bo v nedeljo gostila derbi kroga, ob 18. uri v Tivoli prihaja najbližji zasledovalec Fehervar. Ne glede na razplet, bodo zmaji ostali vodilni.