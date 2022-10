Olimpija pri poškodovanemu reprezentantu, na Koroškem bo slavnostno

Pred moštvi razširjenega avstrijskega prvenstva je 11. krog tekmovanja, pred člani HK SŽ Olimpija pa deveti obračun. Na računu imajo pet zmag in tri poraze, kar trenutno zadostuje za osmo mesto.

Ljubljančani se na petkovo gostovanje na avstrijsko Štajersko odpravljajo s popotnico zmage nad vodilno ekipo lige Bolzanom, za desetimi graškimi panterji, ki jim poškodbe ne prizanašajo, pa sta dva poraza. Med tistimi, ki mora tekme svoje ekipe spremljati kot gledalec, je tudi poškodovani slovenski napadalec Ken Ograjenšek, ki v tej sezoni še ni igral. Izpustil bo tudi petkovo srečanje z zmaji.

"Za Gradec sem prepričan, da je to tekma, ki jo hočejo in morejo zmagati. Ekipe v takem položaju po navadi, dajo še več od sebe, kot so zmožne. Dejstvo je, da se nam lahko stvari začnejo hitro rušiti, če ne bomo šli tja z res ogromno energije in z mislijo, da smo pripravljeni narediti vse za zmago," pred gostovanjem pravi trener Olimpije Mitja Šivic.

Gradec se je v novi sezoni na devetih tekmah le trikrat veselil zmage. Foto: Sportida

Slovenski predstavnik ima na računu 14 točk iz osmih tekem, Gradec pa devet iz devetih.

Olimpija bo teden zaključila doma, v nedeljo bo gostila Pustertal.

Prvič v prenovljeni dvorani

Po kar osmih zaporednih ICEHL gostovanjih bodo hokejisti Celovca v petek le dočakali prvo domačo tekmo sezone v prenovljeni dvorani, ki po novem nosi ime pokojne mecenke kluba Heidi Horten. Korošci bi morali v njej igrati že pretekli teden, a ni bila še povsem nared. Zdaj je, Rok Tičar in druščina bodo v njej gostili dobro razpoloženi Linz, ki zaseda drugo mesto lestvice.

Fehervar Anžeta Kuralta bo v ponovitvi lanskega finala pričakal Salzburg, katerega član je Aljaž Predan. Beljak slovenskih napadalcev Roberta Saboliča in Blaža Tomaževiča bo četrto zaporedno zmago iskal pri tretjem Innsbrucku.

Tudi Dunajčani se odpravljajo po četrto zaporedno zmago, a oni k Pustertalu. Vodilni Bolzano bo gostoval pri novincu iz Asiaga.

Liga ICEHL, 11. krog Petek, 21. oktober

Graz 99ers (Ken Ograjenšek) - HK SŽ Olimpija

EC KAC (Rok Tičar, Val Usnik) - Steinbach Black Wings Liz

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) - Red Bull Salzburg (Aljaž Predan)

Innsbruck - VSV Beljak (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič)

Asiago - Bolzano

Pustertal - Vienna Capitals