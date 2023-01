Bo začetek leta bolj vesel kot črni december?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK SŽ Olimpija na prvi dan novega leta ne bodo počivali. V 2023 vstopajo na gostovanje pri neposrednem tekmecu za deseterico Asiagu. Moštvi sta se srečali pred slabim tednom v Tivoliju, kjer so s 5:2 slavili Italijani. Ti so trenutno deveti in imajo šest točk več od 12. Ljubljančanov.