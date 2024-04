Večer D: kdo bo prvak?

Še šestič od ustanovitve tekmovanja bo o prvaku odločala sedma finalna tekma, tretjič med letošnjima finalistoma. Salzburg je kar štirikrat igral sedmo tekmo finala in bil dvakrat uspešen – leta 2011 prav proti Celovcu, lani pa proti Bolzanu. Celovec je trikrat igral sedem tekem in leta 2009 dvignil pokal prav proti Salzburgu.

Celovec, katerega člana sta tudi slovenska napadalca Jan Muršak in Luka Gomboc, je redni del končal na prvem mestu, Salzburg je bil tretji. Celovčani so v četrtfinalu najprej s 4:2 v zmagah izločili Pioneers Vorarlberg, v polfinalu pa s 4:0 odpravili Pustertal. Pot Salzburžanov do finala je bila daljša. Najprej so s 4:1 izločili Linz, v polfinalu z Bolzanom pa je o potniku v finale odločala sedma tekma, ki so jo rdeči biki dobili v podaljšku.

Liga Ice, finale, sedma tekma:

Petek, 19. april:

Liga Ice, finale, izid v zmagah: Celovec (1) – Red Bull Salzburg (3) /3:3/ // Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage.

() V oklepaju je uvrstitev moštva po rednem delu sezone.

