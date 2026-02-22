Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Nedelja,
22. 2. 2026,
15.32

18 minut

Nedelja, 22. 2. 2026, 15.32

Liga ICE, 21. in 22. februar

V živo: Olimpija brez kaznovanega trenerja pri ekipi, ki še lovi dodatne boje za končnico

Pe. M.

Linz : HK Olimpija | Olimpija gostuje pri Linzu. | Foto BWL / Eisenbauer

Olimpija gostuje pri Linzu.

Foto: BWL / Eisenbauer

Pred hokejisti HK Olimpija so le še tri tekme rednega dela. Prvo od teh pravkar igrajo pri trenutno devetem Linzu, ki se še bori za mesta med sedmim in desetim, ki vodijo v dodatne boje za končnico. Olimpija si je končnico že zagotovila, se pa še bori za prvo četverico, ki bo imela v četrtfinalu prednost domačega terena. Glavni trener zmajev Ben Cooper si je zaradi dogajanja ob koncu petkove tekme na Koroškem prislužil eno tekmo prepovedi in denarno kazen, tako da moštvo vodi pomočnik Andrej Tavželj. Ljubljančani bodo v sredo gostili Bolzano, za konec rednega dela pa v petek gostovali pri Pustertalu.

