Konec je - Italijani prvakom zadali zadnji udarec!

Liga EBEL, polfinale, peti tekmi

Znan je prvi finalist razširjenega avstrijskega prvenstva. Prvič po letu 2014, ko je kot novinec postal prvak lige EBEL, se je v finale prebil italijanski Bolzano, ki je v četrtfinalu najprej izločil lanskega finalista Celovec, v polfinalu pa zagrenil življenje še najboljši ekipi rednega dela in branilcu naslova Dunaju. V drugem polfinalnem paru je Salzburg z zmago v 77. minuti (4:3) proti Linzu povedel s 3:2 v zmagah in lahko v sredo postane drugi finalist.

Hokejisti Bolzana so v polfinalu s 4:1 v zmagah izločili najboljšo ekipo rednega dela, branilca naslova Dunaj in se prvič po letu 2014 uvrstili v finale. Foto: Reuters

Peti tekmi

Dunajčani so v ponedeljek pred domačimi gledalci nujno potrebovali zmago, a je kljub vodstvu niso dočakali. Tirolci so po zaostanku priredili preobrat, zmagali z 2:1 in si s 4:1 v zmagah priborili finalno vstopnico.

Bolzano, ki je redni del končal na devetem mestu in si končnico priigral šele po dodatnih bojih, je v finalu zadnjič igral leta 2014, ko je v krstni sezoni postal prvak. Zmagoviti zadetek za naslov je prispeval slovenski napadalec Žiga Pance.

Na finalnega nasprotnika bo moral še nekoliko počakati. V drugem polfinalu je Salzburg slovenskega vratarja Luke Gračnarja, ki je bil drugi vratar in ni branil, Linz premagal v 17. minuti podaljška in si priigral zaključni plošček. Izkoristi ga lahko v sredo.