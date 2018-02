Po boleči zaušnici pri klubu dveh Slovencev sprejeli prve ukrepe

Liga EBEL, med 27. februarjem in 4. marcem

V ligi EBEL je na sporedu zadnji teden bojev pred končnico. Hokejisti Beljaka, pri katerem igrata Miha Verlič in Miha Štebih, so pri Znojmu iskali pomembne točke, a jih niso našli. Čehi so jim zadali četrti zaporedni poraz, odpravili so jih kar s 6:0 in jim zaprli vrata končnice. Korošci so po tekmi zapisali, da se prvi vratar David Kickert seli na Dunaj. Bolzano je v boju za končnico s 7:1 razbil Gradec Kena Ograjenška, za katerega se bo sezona končala v nedeljo, in ostal v resni igri za izločilne boje.