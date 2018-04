Italijani na krilih izjemnega Finca do vodstva v finalu

Liga EBEL, finale, prva tekma

Italijansko moštvo, ki drugič igra v finalu lige EBEL (leta 2014 je bilo prvak), je v četrtfinalu najprej izločilo lanskega finalista Celovec, v polfinalu odpravilo še lanskega prvaka Dunaj, v finalu pa se ne bo zlahka dalo Salzburgu.

Bolzano je na uvodni tekmi dvakrat zadel v razmiku 50 sekund in v 34. minuti povedel z 2:0. Rdeči biki, pri katerih je bil Luka Gračnar drugi vratar in ni branil, so hitro znižali na 1:2, kaj več pa jim ni uspelo. Živce jim je paral vratar Bolzana Pekka Tuokkola, ki je zaustavil 38 strelov od 39. Italijani so streljali le 18-krat, Bernhard Starkbaum je bil na mestu pri 16 strelih.

Druga tekma bo na sporedu že v ponedeljek. Prvak bo ekipa, ki bo prva zmagala štirikrat.