Kuralt odločil, Celovec izkoristil ničlo Gradca

V 23. krogu lige EBEL je Fehervar Anžeta Kuralta s 3:1 premagal do tega kroga vodilni Gradec Kena Ograjenška (ni igral). Kuralt je k slavju prispeval zmagoviti zadetek z 2:1. Celovec je izkoristil poraz Gradca in skočil na prvo mesto. Innsbruck vratarja Luke Gračnarja, ki je tekmo začel na klopi, je s 4:6 izgubil na Češkem. Gorenjec je v igro vstopil na začetku druge tretjine pri zaostanku 1:4 ter zaustavil 12 od 13 strelov. Medveščak Marka Čepona, Mitje Robarja in Nika Simšiča bo tekmo tega kroga odigral sredi januarja s Salzburgom.