Kuralt kaznovan, njegovo moštvo po rekord

Nalet, zaradi katerega si je Anže Kuralt prislužil dve tekmi prepovedi:

Gradec poškodovanega Kena Ograjenška četrto zaporedno zmago lovi pri Beljaku, Innsbruck Luke Gračnarja bo zadnjo tekmo koledarskega leta odigral pri prvaku Bolzanu, zadnji Medveščak (zanj so v tej sezoni igrali Mitja Robar, ki ga na zadnji tekmi ni bilo v postavi, Mark Čepon in Nik Simšič) pa bo predvsem z domačimi močmi pričakal Celovec.

Liga EBEL, 30. december

Lestvica

Liga EBEL, 28. december

Madžarski Fehervar je na petkovi tekmi s 5:2 odpravil vodilno moštvo lige Dunaj, zmagal še sedmič zapored (in devetič na zadnjih desetih tekmah) in skočil na šesto mesto. Tudi tokrat se je ob zmagi med strelce vpisal napadalec Anže Kuralt (vodstvo 1:0), ki je zadel še na sedmi zaporedni tekmi.

Fehervar je zmagal še sedmič zapored. Na kolena je spravil vodilni Dunaj. Foto: Sportida

V zmagovitem ritmu so pričakovano nadaljevali tudi hokejisti Gradca, ki ne morejo računati na Kena Ograjenška (zlom ličnice).

Avstrijci so gostovali pri Medveščaku, ki so ga po finančnih težavah zapustili skoraj vsi tujci, tako da igra večinoma le s svojimi igralci. V petek so se morali znajti tudi brez izkušenega slovenskega branilca Mitje Robarja, prav tako zaradi domnevne bolezni v kadru ni bilo švedskega napadalca Bjorna Svenssona, tako da je priložnost dobilo še nekaj igralcev iz lige IHL. Gradec je zmagal z 9:0 in je drugi.

Uspešen je bil tudi Innsbruck vratarja Luke Gračnarja, ki je doma s 5:1 odpravil Dornbirn in mu preprečil peto zaporedno zmago. Gračnar je branil vso tekmo in zaustavil 18 strelov od 19.

Liga EBEL, 26. december

Dan po božiču so se nadaljevali boji v razširjenem avstrijskem prvenstvu in zbiranje zmag Fehervarja, ki se je na Češkem sicer igral z zmago. Madžari so gostovali pri Znojmu in vodili že s 4:0, dopustili gostiteljem, da so se približali na 4:3, na koncu pa so se razveselili šeste zaporedne zmage (7:5). Spet se je izkazal slovenski napadalec Anže Kuralt, ki je zadel še na šesti zaporedni tekmi. Podpisal se je pod zadetek za 2:0 in dodal asistenci (za 4:0, 7:3). Za Kuralta je bil to deveti zadetek na zadnjih šestih tekmah.

Vratar Luka Gračnar je z Innsbruckom gostil svoj nekdanji klub Salzburg, od katerega se je po osmih sezonah poslovil letos, in s soigralci zmagal s 5:3. Gorenjec je branil vso tekmo in zaustavil 25 strelov od 28.

Zadnji Medveščak, pri katerem tudi po krizi vztrajajo Mitja Robar, Mark Čepon in Nik Simšič, je gostoval na derbiju začelja v Beljaku in izgubil z 2:5. Robar je podal za izenačenje na 1:1.

Ken Ograjenšek okreva po zlomu ličnice. Foto: Sportida

Napadalec Gradca Ken Ograjenšek je na prisilnem počitku. Na nedeljski tekmi z Linzem ga je plošček zadel v obraz, Celjan ima zlomljeno ličnico, tako da je potreben operativni poseg. Ograjenšek naj bi počival nekaj tednov.

