Obračun klubov s slovenskim pridihom

V 23. krogu lige EBEL se bosta v torek zvečer pomerila Fehervar Anžeta Kuralta in vodilni Gradec Kena Ograjenška. Slednji na zadnjem srečanju ni igral in je vprašljiv za torkovo srečanje. Innsbruck vratarja Luke Gračnarja bo gostoval na Češkem, Medveščak Marka Čepona, Mitje Robarja in Nika Simšiča bo tekmo tega kroga odigral sredi januarja s Salzburgom.