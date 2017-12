Zagrebčani so se z novim strategom pri Slovencih izvlekli iz primeža porazov

Liga EBEL, od 26. do 30. decembra

Beljak Mihe Verliča in Mihe Štebiha, ki se je okrepil z izkušenim napadalcem Ištvanom Sofronom, je v ligi EBEL gostil Medveščak (Sašo Rajsar, Nik Simšič, Mark Čepon), ki ga po novem vodi Doug Bradley. Zagrebčani so prekinili dolgo serijo porazov, v Beljaku so se veselili zmage z 8:3.