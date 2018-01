Krog pred koncem Slovenci v veliki gneči za zadnjo vstopnico

Liga EBEL, od 23. do 28. januarja

Prav v zadnjem krogu prvega dela lige EBEL v nedeljo bo znan zadnji neposredni udeleženec četrtfinala. V igri za šesto mesto so še Medveščak, Dornbirn, Bolzano in Gradec.

Hokejisti Medveščaka (Mark Čepon, Nik Simšič), ki so v boju za šesto mesto v najboljšem položaju, so v petek po kazenskih strelih strli Fehervar Aleša Mušiča in Luke Vidmarja. Dornbirn Žige Panceta je na Koroškem dosegel pomembno zmago nad Celovcem Mitje Robarja (2:0) in ostaja v boju za šesterico.

Gradec Kena Ograjenška je visoko (3:7) izgubil s Salzburgom vratarja Luke Gračnarja (ni branil). Ograjenšek je podal za 1:0 in zadel za končnih 3:7.

Beljak Mihe Štebiha (podaja za znižanje na 1:2) in Mihe Verliča (podaja za vodstvo s 3:2) je s 4:2 premagal vodilni Dunaj in se otresel zadnjega mesta.

Bolzano je odpravil Znojmo, Linz pa Innsbruck.

Napredovanje so si že zagotovili Dunaj, Linz, Salzburg, Celovec in Innsbruck.

Moštva, ki bodo po 44 krogih na mestih med 7. in 12., se bodo v drugem delu na desetih tekmah med seboj udarila za preostali četrtfinalni vstopnici.