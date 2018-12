Kuralt vse bolj razpoložen, ob petardi tresel mrežo Medveščaka

Slovenski obračun med zagrebškim Medveščakom, za katerega kljub težavam še naprej igrajo Mitja Robar, Nik Simšič in Mark Čepon, in Fehervarjem napadalca Anžeta Kuralta je s 5:0 pripadel Madžarom. V zmagoviti vrsti je s tremi zadetki blestel Kuralt, ki je na zadnjih dveh tekmah vknjižil pet zadetkov, pred tem pa na 26 tekmah šest.

Liga EBEL, 29. krog

Slabše je šlo Kenu Ograjenšku in njegovemu Gradcu, ki je izgubil še četrtič na zadnjih petih tekmah in padel na peto mesto. Za graške panterje je bil tokrat previsoka ovira Dornbirn, ki je slavil s 4:0.

Izgubil je tudi vratar Luka Gračnar. Z Innsbruckom je gostoval pri vodilnem Dunaju, ki je slavil s 5:3. Slovenski čuvaj mreže je branil vso tekmo in zaustavil 30 strelov od 34, gostitelji so en zadetek dosegli v prazen gol.

Zanimiv razplet so gledalci videli na Koroškem, kjer je skromni Beljak, pri katerem se je v zadnjih dneh zamenjalo vodstvo, po kazenskih strelih premagal tretji Salzburg in na predzadnjem mestu zamenjal zdaj zadnji Medveščak.

Lestvica

Liga EBEL, 28. krog

Tekmo 28. kroga so vnaprej odigrali hokejisti Gradca in Bolzana. Italijani so Avstrijce odpravili s 7:2, Ken Ograjenšek je ob porazu podal za znižanje na 2:6.



Fehervar Anžeta Kuralta je s 5:4 strl Celovec, Kuralt se je izkazal z dvema zadetkoma (za vodstvi z 2:0 in 3:0).

Luka Gračnar je zaustavil 13 strelov od 15. Foto: Sportida

Innsbruck vratarja Luke Gračnarja je v torek s 3:2 premagal Medveščak, ki se mora zaradi finančnih težav znajti z vse več domačimi igralci, saj je kar nekaj tujcev že zapustilo Zagreb. Gračnar je branil vso tekmo in zaustavil 13 strelov od 15. Zagrebčani so v Avstriji igrali s 15 igralci v polju, v postavi sta bila tudi Mitja Robar in Nik Simšič, Mark Čepon pa ne. Simšič je podal za izenačenje 1:1, Robar pa za končnih 3:2.



Zanimivo je bilo v Salzburgu, kjer so drugouvrščeni rdeči biki gostili vodilni Dunaj, ki je slavil po kazenskih strelih.

