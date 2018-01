Dunaju prvo mesto in liga prvakov, Ograjenšek v boju za končnico ugnal rojaka

Liga EBEL, med 19. in 21. januarjem

Vse bližje smo koncu prvega dela lige EBEL, po katerem si bo šest reprezentanc že priigralo četrtfinale. Peti so si ga z zmago nad Celovcem Mitje Robarja (4:1) zagotovili še hokejisti Innsbrucka, tako da za neposredno uvrstitev v končnico ostaja le še eno mesto. Najbližje mu je Medveščak, od katerega se je poslovil Sašo Rajsar in se preselil v Olimpijo. Zagrebčani so v petek z 1:2 izgubili pri Dunajčanih, ki so si zagotovili prvo mesto po rednem delu, s tem pa tudi vnovično igranje v ligi prvakov. V končnici so še Celovec, Linz in Salzburg.

Na neposredno uvrstitev v končnico – vstopnica je le še ena – lahko še vedno računata tudi Dornbirn Žige Panceta in Gradec Kena Ograjenška, ki sta se v petek udarila med seboj. Po podaljšku so slavili graški panterji, ki so zapravili vodstvo s 4:1. K zmagi s 6:5 je Ograjenšek prispeval zadetek za vodstvo z 2:1 in podajo za 3:1. Pance je ob porazu podal za znižanje na 2:4.

Po petih zaporednih porazih je le zmagal Beljak Mihe Verliča in Mihe Štebiha, pri katerem imajo velike finančne težave. Korošci so s 4:1 na kolena spravili drugi Linz. Slovenca sta prispevala podajo za končnih 4:1 – zadetek so dosegli v prazen gol.

Znojmo, za katerega se je ugibalo, ali bo zaradi finančnih težav po tej sezoni končal igranje v ligi EBEL, a se je, tako kot vsi preostali, prijavil za prihodnjo sezono, je premagal Bolzano.

Krog sta danes končala Salzburg Luke Gračnarja ter Fehervar Luke Vidmarja in Aleša Mušiča, ki ga bo tudi v prihodnji sezoni vodil Hannu Järvenpää.

Po 44 krogih se bo najboljših šest moštev uvrstilo neposredno v četrtfinale, preostala se bodo pomerila za dve prosti mesti. Vodilna šesterica bo med seboj igrala za razvrstitev.