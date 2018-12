Gračnarjevi pričakujejo Medveščak, hud poraz Ograjenškovih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Liga EBEL, med 18. in 23. decembrom

Ken Ograjenšek je v nedeljo z Gradcem doživel hud poraz. Pri Bolzanu so izgubili s kar 2:7.

Ken Ograjenšek je v nedeljo z Gradcem doživel hud poraz. Pri Bolzanu so izgubili s kar 2:7. Foto: Sportida

Nadaljujejo se boji v razširjenem avstrijskem prvenstvu. Innsbruck vratarja Luke Gračnarja gosti Medveščak, ki se mora zaradi finančnih težav znajti z vse več domačimi igralci, saj je kar nekaj tujcev že zapustilo Zagreb. Na zadnji tekmi so hrvaškemu moštvu pomagali vsi trije Slovenci, Mitja Robar, Mark Čepon in Nik Simšič. Fehervar Anžeta Kuralta bo gostil Celovec, ki se vse bolj bliža vrhu. Zanimivo bo v Salzburgu, kjer bodo drugouvrščeni rdeči biki gostili vodilni Dunaj.

Tekmo 28. kroga so v naprej odigrali hokejisti Gradca in Bolzana. Italijani so Avstrijce odpravili s 7:2, Ken Ograjenšek je ob porazu podal za znižanje na 2:6.

Liga EBEL, 28. krog

Lestvica

