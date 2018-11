Huda bitka vodilnih končana šele v podaljšku

V petek sta se v Avstriji udarili vodilni ekipi lige. Gradec Kena Ograjenška je pričakal prvaka Bolzano. Edini zadetek je padel šele v podaljšku, ko so zadeli Italijani in na vrhu zamenjali Ograjenškove. Innsbruck povratnika v tekmovanju Luke Gračnarja je z 1:3 izgubil proti Celovcu, slovenski vratar je tekmo spremljal na klopi. Fehervar Anžeta Kuralta bo tekmo 19. kroga odigral danes, ko bo gostil Dornbirn. Medveščak slovenskega tria Mitja Robar-Mark Čepon-Nik Simšič, ki nastopa na celinskem pokalu, pa dvoboj tega kroga proti Znojmu čaka šele v sredi decembra.

Liga EBEL, 19. krog

Lestvica:

Liga EBEL, 18. krog

Luka Gračnar se je vrnil v ligo EBEL. Z Innsbruckom je gostoval pri nekdanjem klubu Salzburgu in zmago svoje ekipe pospremil na klopi. Foto: Sportida

Po tednu premora so spet potekali boji za točke lige EBEL, v kateri se je slovenska druščina povečala. Vrnil se je vratar Luka Gračnar. Dolgoletni čuvaj mreže Salzburga, ki se je moral po osmih letih posloviti od rdečih bikov, je z Innsbruckom gostoval prav pri Salzburgu in zmago soigralcev s 3:2 pospremil na klopi. V vratih Tirolcev je stal Rene Swette.

Na Madžarskem so gledalci videli kar 13 zadetkov. Domači Fehervar, za katerega igra Anže Kuralt, je po podaljšku izgubil (6:7) z Gradcem Kena Ograjenška, ki tako ostaja na vrhu lige. Ograjenškovi so vodili že s 6:3, a so se gostitelji vrnili in prav z zadetkom Kuralta izsilili podaljšek. Kuralt se je podpisal tudi pod podajo za znižanje na 5:6. Razpoložen je bil tudi Ograjenšek, zadel je za vodstvo s 4:2, podal pa za 6:3 in ob zmagovitem zadetku v podaljšku.

Gradec je na Madžarskem vodil že s 6:3, na koncu pa zmagal šele po podaljšku (7:6) in ostal vodilno moštvo lige. Foto: Sportida

Dunaj proti Medveščaku končal niz porazov

Dunajčani, ki so po odličnem začetku nanizali pet porazov in padli na tretje mesto, so na obračunu s "slovenskim" Medveščakom, katerega člani so Mitja Robar, Nik Simšič in Mark Čepon, končali negativno serijo. A do zmage z 2:1 so prišli šele po podaljšku. Za Zagrebčane je po poškodbi spet zaigral slovenski branilec Čepon.

Liga EBEL, 20. krog

Preberite še: