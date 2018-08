Tičar z zmagovitim prvencem, "Nemca" sta osvojila turnir

Hokejski napadalec Rok Tičar je na ponedeljkovi tekmi, zadnji na memorialnem turnirju Nikolaja Puchova v Sankt Peterburgu, vknjižil prvenec v dresu kitajskega KHL-ovca Kunlun Red Star. Gorenjec je na obračunu s klubom Severstal Čerepovec zadel za vodstvo z 2:1 in podal za 3:1.

Tičar in soigralci so se za konec turnirja veselili visoke zmage (5:1), s katero bi lahko potrdili drugo mesto. Kunlun je na štirih tekmah trikrat zmagal (3:2 proti Sočiju, 2:1 po podaljšku z Jokeritom) in izgubil z gostiteljem, favoriziranim SKA Sankt Peterburg, ki pred zadnjim obračunom ni poznal poraza. Kitajski kolektiv bo sezono KHL začel 3. septembra pri Jokeritu.

Robert Sabolič je s Torpedom Nižnim Novgorodom končal na drugem mestu turnirja. Foto: Sportida

Zmagovito je predsezono končal tudi drugi slovenski predstavnik lige KHL, Robert Sabolič, ki je na turnirju v Moskvi s Torpedom iz Nižnega Novgoroda z 2:1 premagal Traktor Čeljabinsk in končal na drugem mestu. Saboliča, ki tokrat ni sodeloval pri zadetkih ali podajah, in soigralce prva tekma sezone KHL čaka 3. septembra, ko bodo gostili zahtevnega tekmeca, SKA Sankt Peterburg.

Urbas in Verlič v finalu odpravila Kuralta

Uspešen konec tedna je za slovenskima napadalcema Janom Urbasom in Miho Verličem, ki sta z nemškim prvoligašem Bremerhavnom osvojila turnir Müller’s Fanshop-Cup. Za uvod so s 5:2 premagali gostitelja, predstavnika nemške druge lige Dresdner Eislowen, v finalu pa so se nato srečali z madžarskim EBEL-ligašem Fehervarjem.

Jan Urbas je v pripravah na novo sezono dobro razpoložen. Foto: Vid Ponikvar

Tudi z Madžari, za katere letos igra reprezentančni napadalec Anže Kuralt, so zanesljivo opravili in slavili s 5:1. Urbas je na prvi tekmi zadel za 2:0 in podobno kot Verlič s podajo sodeloval pri vodstvu za 1:0. Urbas se je na tekmi za prvo mesto podpisal pod zmagoviti zadetek (zadel je za 2:0). Kuralt, ki je v finalu priznal premoč reprezentančnima soigralcema, je na uvodni tekmi turnirja (po kazenskih strelih so s 4:3 premagali nemškega prvoligaša Krefeld Pinguine) v statistiko vpisal dve podaji.

Do zmage na turnirju so konec tedna prišli tudi trije Slovenci v vrstah Medveščaka (pomočnik trenerja Marcel Rodman, napadalec Nik Simšič, branilec Mark Čepon).

