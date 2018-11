Kopitar in druščina gostujejo pri Edmontonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kralji bodo tokrat gostovali pri Edmonton Oilers, proti katerim so pred nekaj dnevi igrali na domačem ledu in jih premagali s 5:2. Takrat je bil razpoložen tudi naš hokejist, ki je dosegel gol in dve podaji.

Kralji so z 19 točkami še vedno na zadnjem mestu zahodne konference, nekaj višje pa je Edmonton, ki je do zdaj zbral 24 točk.