Konec švicarskih upov. Slovenske želje uslišane junija?

K takšni odločitvi so jih spodbudila "velika gospodarska tveganja" na različnih področjih, od trajanja pandemije do sponzorskih dohodkov. Od vnovične kandidature pa jih je odvrnilo tudi to, da nobena od zavarovalnic noče zavarovati tveganja odpovedi turnirja zaradi koronavirusne pandemije.

"Prišli smo do trpkega spoznanja, da ne obstaja realni scenarij, da bi gostili svetovno prvenstvo," je dejal prvi mož švicarskega hokeja Michael Rindlisbacher.

Švica bi letos maja, če ne bi bilo pandemije, v Lozani in Zürichu od 8. do 24. maja gostila SP najvišjega ranga svetovnega reprezentančnega hokeja.

Tam bi v skupini A igrale Kanada, Švedska, Češka, Nemčija, Slovaška, Danska, Belorusija in Velika Britanija, v skupini B pa Rusija, Finska, ZDA, Švica, Latvija, Norveška, Italija in Kazahstan.

Pandemija je načrte postavila na glavo. Krovna mednarodna zveza IIHF se je težko sprijaznila z odpovedjo letošnjega prvenstva. Švicarjem so nazadnje predlagali, da bi skušali prvenstvo izpeljati prihodnje leto. Leta 2021 je svetovno prvenstvo elitne divizije že predvideno v Belorusiji in Latviji.

Pri HZS upajo, da bo Tivoli, v katerem poteka prenova, prihodnje leto lahko gostil odpovedano prvenstvo. Foto: Vid Ponikvar

HZS oddala novo kandidaturo

Tudi drugoligaško SP v hokeju, ki bi moralo v Ljubljani potekati konec aprila in v začetku maja, je zaradi epidemije novega koronavirusa odpadlo.

Hokejska zveza Slovenije je za izvedbo tekmovanje drugega kakovostnega razreda, divizije I, skupine A, pri krovni zvezi IIHF oddala vlogo za leto 2021. V slovenskem hokeju pričakujejo, da bodo po junijskem kongresu to SP tudi dobili. Predvideni nadomestni termin je med 25. aprilom in 1. majem 2021.