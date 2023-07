Konec počitka za ljubljanske hokejiste

Eden od novincev oziroma v njegovem primeru povratnikov je izkušeni Žiga Pavlin. "Imel sem ponudbo kluba, kjer sem nazadnje igral, a sem dal vedeti, da bom izbral ponudbo domačega kluba, če bo prišla. Zame je bila zato najlažja, v isti sapi pa najboljša odločitev, da sem skupaj z družino in da igram hokej na vrhunski ravni," je po prvem treningu povedal Pavlin.

"Mislim, da še lahko igram hokej na tej ravni, da pomagam mlajšim in skupaj skušamo vrniti kakšno iskrico izpred nekaj let. Proces uspešnosti je včasih dolgotrajen, ljudje pa včasih niso potrpežljivi. A v pisarni imajo začrtano pot in mislim, da smo na pravi poti," o razlogih za vrnitev še dodaja Pavlin. Obenem je namignil, da bo skorajda zanesljivo končal reprezentančno pot, tako da se bo posvetil samo klubu.

V novi sezoni bo dres Olimpije nosil tudi Žiga Pavlin. Foto: Nebojša Tejić/STA

"Hokejisti so navajeni, da je vsako sezono nekaj novih obrazov. Treba se je prilagoditi, najti novo kemijo. S fanti smo se že prejšnji teden spoznali, naredili nekaj treningov. Vse deluje, kot mora, vse je super," je ob novem začetku dejal eden najbolj izkušenih in lani kapetan Žiga Pance. "V letošnji sezoni se bomo priprav lotili malo drugače. Imamo mesec, mesec in pol do prve uradne tekme. Imeli bomo veliko več časa, da se uigramo. To je super, na nas pa je, da zavihamo rokave in naredimo vse potrebno, da začnemo sezono," pravi Pance.

"Fantje imamo končnico že v glavi, ne da bi to kdo posebej omenjal. Garati celo leto in poletje je prehudo, da bi nato končali že februarja. Kako bomo to naredili, na lep način ali grd, bomo videli med sezono. Dejstvo pa je, da bomo morali vse, kar smo so lani delali narobe, pozabiti. Graditi bomo morali na tistem, kar je bilo dobro, in iti s tekme v tekmo," je še dodal.

V postavi zmajev za novo sezono so vratarji Lukaš Horak, Luka Kolin in Lan Kavčič, branilci Will Cullen, Aljoša Crnovič, Kristjan Čepon, Jan Ćosić, Tian Hebar, Aleksander Magovac, Žiga Pavlin, Taneli Ronkainen in Nejc Stojan ter napadalci Miha Beričič, Maris Bičevskis, Trevor Gooch, Vito Idžan, Rok Kapel, Marcel Mahkovec, Žiga Mehle, Žiga Pance, Aljaž Predan, Nik Simšič, Jaka Sodja, Jaka Šturm, Miha Zajc, Luka Vodlan in Gregor Žeželj.

Trener bo lahko zadeve zastavil nekoliko drugače

Trener Antti Karhula je v prejšnji sezoni po slovesu Mitje Šivca ekipo prevzel, ko je bila že v izgubljenem položaju za končnico. Zdaj bo lahko zastavil drugače, sam je sodeloval pri sestavljanju ekipe in jo bo imel priložnost voditi od začetka priprav.

Antti Karhula Foto: Nebojša Tejić/STA

"Res je, naredili smo precejšen rez v ekipi, a smo se pogovarjali, da potrebujemo nekaj sprememb. Tako pri slovenskih hokejistih kot pri tujcih. Razlogi so različni, predvsem pa smo želeli prevetriti ekipo. Z Anžetom (športni direktor kluba Anže Ulčar, op. STA) sva se lotila sestavljanja ekipe. Zdaj imam tudi finskega pomočnika trenerja, morda bo lažje, ker se poznava še iz finske lige. Na ta način je lažje delati," pravi finski strateg.

Zaveda se, da so cilji v klubu povezani predvsem s končnico. "Seveda je končnica eden od ciljev. Nismo si začrtali, kako daleč želimo, a končnica je seveda osnovni cilj. Po prejšnji sezoni je bil odmor predolg, trije meseci brez hokeja so povsem dovolj." Zaveda pa se tudi rivalstva z Jesenicami na slovenski hokejski sceni: "Nisem še igral proti njim, a čez nekaj tednov bom. Vsi se zavedajo, kaj to pomeni za klub in navijače. Igralce bom večkrat opozoril, kako pomembne so te tekme."

Preberite še: