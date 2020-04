Jeseniška rdeča nit za prihodnost

Pandemija novega koronavirusa je predčasno končala marsikatero športno sezono, tudi HDD Sij Acroni Jesenice, pred katerim je bil še domači finale z večnim tekmecem HK SŽ Olimpija in končnica Alpske lige. Ko smo pred tednom govorili s športnim direktorjem Marcelom Rodmanom, je dejal, da imajo zdaj čas, da "sestavimo zelo podroben načrt za prihodnost. O tem, kaj, kje, kako in zakaj hočemo biti kot klub. Ta načrt bo narejen, še preden se bomo lahko pogovarjali s sponzorji."

Da ne bi hiteli v tujino "Radi bi, da najprej prerasejo naše okolje in se šele nato podajo v tujino." Foto: Peter Podobnik/Sportida

Rdeča nit tega načrta bodo mladi. "Želimo si, da bi bilo prepoznavno, da na Jesenicah obstaja članska ekipa z mladimi igralci, ki imajo dobre pogoje za delo in imajo pri nas vse možnosti, da se razvijejo v vrhunske hokejiste. Za njih je na vseh področjih dobro poskrbljeno. Fantje, ki nosijo rdeči dres, so dobro vodeni s strani vrhunskih trenerjev. Na organizacijskem nivoju jim želimo omogočiti, da bi rasli kot hokejisti, kot posamezniki, kot ljudje, ki bi se zavedali, kaj pomeni biti športnik. Želimo si, da bi mladi igralci, stari od 14 do 16 let ostali doma, da se tako mladi ne bi ozirali v tujino in da bi zaigrali v članski ekipi Jesenic. Radi bi, da najprej prerasejo naše okolje in se šele nato podajo v tujino. S tem bo tudi slovenski hokej vedno imel dovolj močno in široko bazo za sestavo članske reprezentance. S člansko ekipo bomo v vsaki sezoni igrali na najvišjem možnem nivoju, ki ga bomo finančno zmožni pokriti," so pri gorenjskem kolektivu v sporočilu za javnost zapisali, da bodo stavili na mlade. K sodelovanju pa bodo poskušali privabiti tudi mlade igralce iz ostalih slovenskih krajev.

Mitja Šivic je v zadnji sezoni znal dvigniti ekipo. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kdo bo trener?

Trenutno je najvišja raven igranja, ki si jo lahko privoščijo, Alpska liga. Rodman je v zadnjem pogovoru dal vedeti, da si za trenerja želijo obdržati Mitjo Šivica, a da je vprašajev še veliko. Šivica si po pisanju Dnevnika za trenerja želijo pri velikem tekmecu HK SŽ Olimpija, ki išče zamenjavo za Gregorja Polončiča. Ni skrivnost, da si je predsednik zmajev Miha Butara že v lanski sezoni na tem mestu želel videti Nika Zupančiča, a ta deluje na Poljskem. Med kandidati naj bi bila še Gaber Glavič in Matej Hočevar.

