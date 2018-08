Tudi Jeseničani začeli zmagovito

Oba največja slovenska hokejska tekmeca sta v petek prišla do pripravljalnih zmag. Hokejisti HK SŽ Olimpija so na turnirju štirih narodov v Kapfenbergu vknjižili drugo. S 3:2 so premagali švicarskega tretjeligaša Seewen. Danes se bodo z Romuni udarili za prvo mesto. Člani HDD Sij Acroni Jesenice pa so na prvem testu pred novo sezono doma s 6:4 premagali člana Erste lige Fehérvári Titánok.

Številna moštva Alpske lige so že začela igrati na pripravljalnih srečanjih pred novim tekmovalnim obdobjem. V teh dneh sta prvič na preizkusu tudi slovenski ekipi.

Hokejisti HK SŽ Olimpija (ekipa je sestavljena le iz Slovencev) od četrtka do sobote sodelujejo na turnirju štirih narodov v Kapfenbergu. Za uvod so se udarili z gostiteljem KSV Kapfenberg, ta bo igral v tretjeligaškem avstrijskem tekmovanju, in ga premagali z 8:1.

V petek so s 3:2 strli švicarskega tretjeligaša Seewen, ki je v četrtek z 1:3 priznal premoč romunskemu predstavniku Brasovu. Z romunskim moštvom, predstavnikom Erste lige se bo Olimpija danes udarila za prvo mesto.

Olimpija je v četrtek začela prodajo sezonskih vstopnic. Zanjo boste odšteli 130 evrov, imetniki lanske pa bodo lahko uveljavljali popust v vrednosti 20 evrov. Študentske sezonske vstopnice bodo na voljo po 50 evrov. Dnevna vstopnica bo 7,5 evra, študentska dnevna pa 5 evrov.

Železarji pripravljalne tekme odprli z zmago

Državni in pokalni prvaki Jeseničani, ki so lani na turnirju v Kapfenbergu osvojili prvo mesto, so v petek odigrali prvo pripravljalno srečanje pred novo sezono.

Varovanci trenerja Gabra Glaviča, ki je že dočakal vse tuje okrepitve (kanadski vratar Clarke Saunders, finski branilec Jesse Jyrkkiö, ameriški branilec Doug Rose), so na domačem ledu gostili člana Erste lige Fehérvári Titánok, sicer podružnico EBEL-ligaškega Szekesfehervarja, in ga premagali s 6:4.

Varovanci Gabra Glaviča so na prvi pripravljalni tekmi ugnali Madžare. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Jeseničani so že začeli prodajati sezonske vstopnice, s katerimi si boste lahko ogledali vsaj 33 domačih tekem. Lastniki sezonske vstopnice iz lanske sezone boste za novo odšteli 100 evrov in prejeli še navijaški rekvizit, sezonska vstopnica za nove kupce pa stane 130 evrov in prav tako vključuje rekvizit. Pri železarjih so pripravili še posebne družinske vstopnice, vstopnice za ogled ene tekme bodo stale osem evrov.

Prihodnji teden prvi derbi

Oba slovenska predstavnika bosta sodelovala na Mednarodni poletni hokej ligi Bled (23.-26. avgust), na kateri se bosta 25. avgusta ob 20. uri udarila med seboj. Na Bledu se bodo merila še tri moštva kakovostnejših lig: iz lige EBEL bosta prišla VSV Beljak in Medveščak, iz elitne češke lige pa klub branilcev Sabahudina Kovačevića in Matica Podlipnika Karlovy Vary.

Pripravljalne tekme HK SŽ Olimpija, HDD Sij Acroni Jesenice Četrtek, 16. avgust

Seewen : Brasov 1:3

KSV Kapfenberg : HK SŽ Olimpija 1:8 Petek, 17. avgust

HK SŽ Olimpija : Seewen 3:2

KSV Kapfenberg : Brasov 0:8



HDD Sij Acroni Jesenice : Fehérvári Titánok 6:4



Sobota, 18. avgust

16.00 Brasov – HK SŽ Olimpija (turnir štirih narodov)

19.00 KSV Kapfenberg – Seewen (turnir štirih narodov)

Preberite še: